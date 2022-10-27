وزير الدفاع يؤكد تعاون السودان التام مع بعثة “اليونسفا





أكد وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، تعاون السودان التام مع بعثة “اليونسفا” وتقديم كافة التسهيلات من أجل إنجاز مهامها.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوزارة الدفاع السيدة هانة تيتي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، حيث جدد التأكيد على إلتزام السودان بالمرجعيات الموقعة مع دولة جنوب السودان الخاصة بمنطقة أبيي.

وأشار إلى سعي السودان لمعالجة كافة العقبات التي تواجه البلدين في الإطار الثنائي، إتساقاً مع العلاقات المتميزة بين البلدين، دعماً للأمن والسلام والاستقرار.

من جانبها أمنت السيدة هاني تيت على مناشدة المجتمع الدولي والإقليمي لتقديم الدعم المطلوب للإرتقاء بإنسان المنطقة في البلدين.

وكالة سونا