التوافق الوطني تلتقي الخارجية البريطانية وتدعو لحوار سوداني سوداني برعاية دولية





التقت الحُرية والتّغيير “التوافق الوطني” بوزارة الخارجية البريطانية بلندن، وأكدت أن رؤيتها للحل السياسي تقوم على اجتراح حوار سوداني سوداني شامل من خلال تشكيل آلية وطنية تعمل على التوفيق بين المبادرات المختلفة المطروحة في الساح دون أفضلية لمبادرة على أخرى، وناشدت المجتمع الدولي والإقليمي للعب دور إيجابي في تيسير الحوار بين السودانيين.

من جانبه أكدت الخارجية البريطانية وقوفها على مسافة واحدة من الفرقاء السودانيين، وعبرت عن أهمية جلوس الأطراف السودانية إلى مائدة الحوار بهدف الوصول إلى توافق وطني يؤسس لاستكمال المسار الدستوري للفترة الانتقالية.

ترأس وفد الحرية والتغيير حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ورئيس لجنة الاتصال السياسي للحرية والتغيير ورئيس حركة وجيش تحرير السودان، ومثل الخارجية البريطانية السفير بوب فيرويزر المبعوث البريطاني لدولتي السودان وعدد من المسئولين من مكتب السودان ومن دائرة القرن الأفريقي بالخارجية البريطانية.

باج نيوز