أهمية الإدارة الأهلية في رتق النسيج الإجتماعي بالنيل الأزرق





بحث الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه بمكتبه المؤقت بمباني المجلس التشريعي بالدمازين، الوفد المشترك للقيادات والفعاليات الشعبية بالإقليم ممثلةً في الإدارة الأهلية والطرق الصوفية وشرائح الشباب والمرأة وقيادات المجتمع المدني، بحث تداعيات الأحداث الآخيرة بعدد من المحافظات.

وأوضح الأستاذ عبدالغني دقيس ممثل الوفد أنه تم التأكيد على دور الإدارة الأهلية ودعمها بما يمكنها من الإضطلاع بدورها التأريخي في رتق النسيج الإجتماعي وإجراء المصالحات، وأضاف إن الوفد أكد نبذه للعنف والقبلية والعنصرية ودعم التعايش السلمي والسلام إلى جانب دعم فعاليات ومكونات المجتمع لاتفاقية جوبا لسلام السودان والحكم الذاتي.

وقال إن الأحداث الآخيرة لا تشبه إنسان النيل الأزرق، مشيراً للتعايش الذي تحقق منذ السلطنة الزرقاء، وأكد أهمية إسناد الدولة في سبيل بسط الأمن في ربوع الإقليم تأميناً لإنجاح العام الدراسي ودعماً للإنتاج والخدمات وإنجاح مرحلة الحصاد، وأبان أن الحاكم أعرب عن إشادته بدور الإدارة الأهلية ومكونات المجتمع في دعم السلام الإجتماعي والتعايش السلمي، مبيناً أن الحاكم أكد أن حكومة الإقليم ماضية في دعم وتنسيق الجهود المشتركة بين الأجهزة النظامية صوناً للاستقرار والسلام وحمايةً لحقوق ومكتسبات المواطنين.

وكالة سونا