لجنة متضرري تعينات وزارة الخارجية تتطالب بايقاف تعيين الراسبين





طالبت لجنة متضرري تعينات وزارة الخارجية الوزارة وديوان شؤون الخدمة بوقف تعيين الراسبين في الامتحان التحريري والالكتروني.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي إن الوزارة شرعت في تعيين راسبين في المواد التحريرية، وخاطبت ديوان شؤون الخدمة لأكمال التعيينات.

وأشارت اللجنة الى أن وزارة الخارجية بهذه الخطوة تخالف قرار المحكمة العليا القاضي بإيقاف تعين الراسبين في الامتحان التحريري، ولفتت الى ان المحكمة إلغت قرار رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك والذي قضى بإستيعاب الراسبين في الامتحان التحريري عقب أجراء امتحانات ملاحق.

وجاء قرار المحكمة العليا بابعاد الراسبين واستيعاب الناجحين في الامتحان التحريري والالكتروني والمعاينات.

واكدت اللجنة بانها ستناهض قرار الوزارة بتعيين الراسبين واعلنت تصعيد قضيتها الى منظمة العمل الدولية .

وكالات