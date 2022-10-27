الأمم المتحدة: العنف القبلي بالنيل الأزرق أدى لنزوح 70 ألف شخص





اعلنت الامم المتحدة عن نزوح نحو 70 ألف شخص، جراء العنف القبلي في النيل الأزرق، منذ اندلاع الصراع في يوليو الماضي.

وبحسب نشرة لمكتب الشؤون الانسانية “اوتشا”منذ منتصف يوليو ،أفادت التقارير أن ما لا يقل عن 70.000 شخص نزحوا داخل الولاية وإلى المحليات والدول المجاورة بسبب الصراع القبلي ، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، وتابع لم يتم التحقق من الأرقام. نزح الناس إلى ولايات سنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق المجاورة.

باج نيوز