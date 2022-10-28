



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022م

صحيفة أخبار اليوم:

البرهان يمنح السفير المصري وسام النيلين من الطبقة الأولى

المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يقف علي مجمل الاحوال الامنية والجنائية بولاية نهرالنيل

المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يشيد بتعاون وتنسيق الاجهزة الامنية بالولاية

المريخ يفسخ عقد التونسي مروان السعيدي

صحيفة النيل الدولية:

آليات لتتبع المخدرات في السودان

مصادر تكشف عن اطراف وملامح التسوية السياسية

الخارجية تستلم البيان المشترك لتاسيس المنظمة الدولية للوساطة

صحيفة السوداني:

الجيش يُحرِّر رهائن إريتريين من عصابة لتهريب البشر بجنوب طوكر

تسليم البيان المشترك لتاسيس المنظمة الدولية للوساطة

الحزب الجمهوري: نرفض أي تسوية ثنائية مع العسكر جملة وتفصيلاً

إكتمال تسجيل ملفات التنازلات والمبادلات والوفيات بمشروع الجزيرة

إعفاءات للسكر تخفض أسعاره بأسواق الخرطوم

محمد بن سلمان يكشف عن استثمارات سعودية مقبلة بالسودان

الوساطة تدعو المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي لسلام جوبا

السُّلطات تضبط مخدرات بالميناء الجنوبي مخبأة في شحنة مياه غازية وألبان

ضبط أكثر من 2 كيلو جرام ذهب مهرَّبة بولاية شمال كردفان

إغلاق جسر المك نمر

العقيد إبراهيم الحوري: بيان الشرطة يقرع ناقوس الخطر

العاملون بمياه الخرطوم يمهلون الوالي 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم

وزير الخارجية يؤكد اقتراب التوصل لرؤية موحدة من المبادرات المطروحة

(36) طبيباً يجلسون لامتحان التخصص في الجراحة العامة

المخابرات العامة تضبط 100 كيلو حشيش أفغاني

خبراء : توقف القروض الخارجية وراء بيع حقوق السحب الخاصة

رفع الحد المعفي لضريبتي أرباح الأعمال والدخل الشخصي

(250) مليون جنيه من الموارد المعدنية لمياه حلفا