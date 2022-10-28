تركي آل الشيخ يكتب قصيدة في مدح الشيخ تميم بن حمد





نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قصيدة كتبها ومدح فيها أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال آل الشيخ في قصيدته القصيرة التي نشرها اليوم الخميس، على حسابه في موقع “تويتر”: “دمت والله يا .. تميم بن حمد والرجال .. بطيبها .. وافعالها يوصلك شكري .. مدد بلا عدد قلتها صادق .. وقلبي قالها ياتميم المجد .. لو طال الأمد شمس عزك .. مايزول إظلالها لك مواري الخير .. يا وجه السعد وديرتك . جعل السعد من فالها”.

دمت والله يا .. تميم بن حمد

والرجال .. بطيبها .. وافعالها يوصلك شكري .. مدد بلا عدد

قلتها صادق .. وقلبي قالها ياتميم المجد .. لو طال الأمد

شمس عزك .. مايزول إظلالها لك مواري الخير .. يا وجه السعد

وديرتك . جعل السعد من فالها🇶🇦❤️🇸🇦 pic.twitter.com/lrEi4euGXt — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 27, 2022

المرصد