البرهان يؤكد التزامه بالسلام وتعزيز آليات الانتقال السلمي





أكد رئيس مجلس السيادة ، عبدالفتاح البرهان، التزامه بالعمل على استدامة السلام وتعزيز آليات الانتقال السلمي من أجل سودان آمن ومستقر.

وجدد خلال لقائه السفير النرويجي اندري استانس، حرص الخرطوم على تقوية علاقاتها الثنائية مع أوسلو.

إلى ذلك أكد السفير استانس، في تصريح صحفي، مواصلة دعم بلاده للسودان، مشيرًا إلى إن اللقاء تناول العملية السياسية الراهنة في السودان وكيفية دعم ومساندة المجتمع الدولي لأطراف العملية السياسية في السودان للتوصل إلى اتفاق لإدارة الفترة الانتقالية تتمكن بنهايتها من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأعرب السفير عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الخرطوم وجوبا بشأن منطقة أبيي.

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