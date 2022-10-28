أمين عمر : مصادرة دور الوطني “لا تعنينا” ولن نعود للسلطة إلا بأمر الشعب





قال القيادي بالنظام السابق، د. أمين حسن عمر إنهم لن يخرجوا للتظاهر من أجل أن يعودوا إلى حكم البلاد.

وأكد في منشور له على صفحته بالفيسبوك: لن نقبل أن نعود إلا بقرار من الشعب ومن خلال الصندوق فقط.

وأضاف: لأنه لن تنجح حكومة لا يلتف حولها شعبها ويؤازرها ويحميها

وكل حكومة لا يلتف حولها شعبها سيلتف حولها الأجانب الكفلاء أصحاب الأجندات والمصالح المرعية.

وأردف: لن نعود إلا بأمر من الشعب لنطمئن أنه قد تجاوز عن التقصير وسوء التدبير ومن خلال الصندوق فقط .. لنصبر مع شعبنا ويصبر معنا على مغالبة أوقات العلاج وأوقات النقاهة.

فى سياق آخر علق د. أمين على قرار مصادرة مقار وممتلكات المؤتمر الوطني الصادر من مجلس السيادة لصالح حكومة السودان بالقول: المصادرة لا تعنينا في شيء.

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