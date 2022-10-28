شكاوى من ارتفاع الرسوم بالمدارس الحكومية





شكا عدد من أولياء الأمور من فرض رسوم باهظة على التعليم بالمدارس الحكومية خلال العام الدراسي الحالي للمرحلة الثانوية والمتوسطة وقالوا إن المدارس الحكومية أصبحت كالخاصة بسبب الرسوم.

وقال أحد أولياء الأمورعلم الدين أحمد عمر لـ (السوداني) إن التعليم الحكومي لهذا العام عبارة عن مدارس خاصة نتيجة للرسوم الحكومية الباهظة التي تفرض على الطلاب المقبولين. وأضاف: لديطالب تحصلعلى 200 درجة تم قبوله بمدرسة كافوري الحكومية وطلب مني سداد 100 ألف جنيه دفعت منها 70ألف جنيه أما الفصل النموذجي وهو للدرجات من 254 فما فوق طلب منهم دفع 160ألف جنيه وتابع أما الذين تحصلوا على 175 إلى 140 درجة تم قبولهم بنفس المدرسة في فصول تسمى بالاتحاد طلب منهم دفع 70 ألف جنيه.

وقال طالما أن هؤلاء التلاميذ هم ناجحون وهناك فصول بمدارس حكوميه فاضية يمكن أن تستوعبهم، لماذا لا يتم قبولهم بهذه الفصول بالمدارس الحكومية ومجانًا كما كان الحال من قبل.

ونوه إلى أنهم كانوا يعشمون ويحلمون بمجانية التعليم والصحة الآن المدارس الحكومية أصبحت للناجحين المتفوقين أيضًا برسوم باهظة وأضاف: هذا يعني أن المدارس الحكومية صارت مدارس خاصة ولا أدري أين تذهب هذه الأموال.

وأشار إلى أن الإيصال الذي تم تسليمهمإياه فهو إيصال غير مالي فقط ورقة مطبوعة مروسة باسم المدرسة، منوهًا إلى أن لديه ابن أحرز 210 درجات وتم قبوله بالمرحلة المتوسطة وطلب منه دفع 50 ألفًا، مشيرًا إلى أن هذه الرسومخالية منالكتب والكراسات والملابس،وقالإننا أصبحنا في بلد الغرائب وكل واحد يحدد رسوم ولا ندري أين تذهب موضحًا أنه وبسؤاله عن رسوم فصل الاتحاد قالوا تذهب لدعم المعلم فهذا يعني استغلال للمباني الحكومية واستهلاك لأصولها.

السوداني