بيان مهم للجيش السوداني





أصدر الجيش السوداني اليوم الجمعة، بياناً مهماً بشأن حادثة غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما قبالة الساحل السعودي الأيام الماضية.

تعميم صحفي

تباشر القوات البحرية السودانية هذه الأيام القيام بعمليات البحث ونشر قطع من الأسطول البحري على الساحل جنوب بورتسودان، على خلفية غرق سفينة تجارية تحمل علم دولة بنما قبالة الساحل السعودي خلال الأيام الماضية، ووصول بعض الحاويات التي كانت على متنها إلى خط الملاحة الدولية قبالة الساحل السوداني مما قد يؤثر على حركة السفن التجارية.

يذكر أن عمليات تأمين خطوط المواصلات والمحافظة على البيئة البحرية من الواجبات الرئيسة للقوات البحرية السودانية.

مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة

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