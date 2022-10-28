عمرو أديب يتعمد إغاظة المصريين على الهواء





وقد هاجم الفنان شريف حمدي المذيع عمرو أديب بسبب الظهور اليومي في فقرة الأكل وهو يأكل بنهم، ويطالب المصريين في الوقت نفسه بتحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بحسب قول الفنان، ويطلب أديب من المصورين الاقتراب من الأكل من أجل أن يصاب المشاهدون بالحسرة، حسب زعمه.

وقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انتقادا لما أسماها المطابخ المفتوحة على الهواء، وقال إن الشعب ليس بحاجة لمن يعلمهم كيف يأكل، كما هاجم الرئيس المصري المسلسلات المصرية ووسائل الإعلام لأنها جعلت الدولة خصما للمواطن في مواجهة التحديات.

الجزيرة