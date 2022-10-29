مقتل شرطي في الخرطوم





تقول الشرطة إنّها ظلّت تؤدّي واجبها في سبيل الوطن وأمنه واستقرار بكلّ نكران.

أعلنت وزارة الداخلية في السودان، عن مقتل الشرطي بقوات الاحتياطي المركزي الطيب آدمو آدم.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادرٍ لوزارة الداخلية، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت الشرطة إنّها فقدت الجندي شرطة الطيب آدمو آدم إبراهيم، وكان يؤدّى واجبه جوار جسر المنشية بمحلية شرق النيل بالخرطوم، إبان الأحداث التي صاحبت مظاهرات الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأضافت” منذ ذلك التاريخ ظلت الشرطة تبحث عنه بكافة المناطق وبتاريخ 28 أكتوبر 2022م وجدت جثة الشهيد بالنيل الأزرق بمنطقة الجيلي شمالي بحري وعليها أثار اعتداء واضحة”.

وتعهّدت رئاسة قوات الشرطة، بمواصلة تحرياتها وإجراءاتها حتى يتمّ ضبط الجاني وتقديمه إلى المحاكمة.

وأضافت” الشرطة قادرة على ذلك مهما كلّف الأمر”.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز