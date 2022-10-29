الإرصاد الجوية: توالي إرتفاع درجات الحرارة التدريجي





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجويةــ وحدة الانذار المبكر- أن تحافظ درجات الحرارة العظمى و الصغرى على قيمها في شمال البلاد، بينما توالي إرتفاعها التدريجي في باقي أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة حول حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات: البحر الأحمر، القضارف، سنار، النيل الأزرق، جنوب ولاية النيل الأبيض و شرق ولاية كردفان، كما توقعت أن تنشط الرياح المثيرة للغبار و الأتربة في شمال، وسط وغرب البلاد.

واوضحت الهيئة أن من أهم معالم الطقس منخفض السودان الحراري، مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا يمتد حتى شمال، أواسط و غرب البلاد.

واشارت الهيئة الي أن أعلى درجة حرارة سجلت ليوم أمس كانت 39.5 م في مدينة كسلا وأدناها صباح اليوم سجلت في مدينة الفاشر حيث كانت 16.2 ” م، وان أعلى درجة حرارة متوقعة 40.00 ” م في كل من القضارف وأم بنين. وأدنى درجة حرارة متوقعة 17.0 ° م في مدينة الفاشر.

سونا