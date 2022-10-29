نداء أهل السودان: سنقاوم أي تسوية ثنائية





حذر الناطق الرسمي باسم نداء أهل السودان هشام الشواني المكون العسكري من فرض أي تسوية سياسية ثنائية دون توافق وطني شامل، وأكد أن تجمع نداء أهل السودان سيقاوم أي تسوية دون توافق جامع بكل الطرق السلمية.

وقال الشواني في حوار مع “اليوم التالي” إن نداء أهل السودان يدعم خيار التسوية الوطنية الشاملة، وأشار إلى أن التوافق يشمل قوى الحرية والتغيير في حال أنها تعلمت من الدرس بعيداً عن السفارات الأجنبية وحافظ على سيادة الدولة.

وأعلن أن نداء أهل شكل لجنة للتعبئة والعمل الميداني لدعم خيار التسوية الوطنية الشاملة بجانب لجنة للاتصال السياسي مع المكونات السياسية والكتل والمبادرات للوصول لحل وطني وتوافق سوداني.

الخرطوم: رفقة عبدالله

صحيفة اليوم التالي