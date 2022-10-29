بسبب تعثرهم في سداد المديونيات .. البنك الزراعي يشن حملة شعواء وسط مزارعي القضارف





كشف رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي ولاية القضارف،ياسر الصعب عن حملة وصفها بـ “الشعواء” يشنها البنك الزراعي هذه الايام على بعض المزارعين، لالقاء القبض عليهم وإيداعهم السجون، عازياً ذلك بسبب تعثرهم وفشلهم في سداد ما عليهم من مديونيات.

وقال ياسر لـ “الحراك” بعد إلقاء القبض على مجموعة من المزارعين، تم الاعلان عن وجود محاولات ومساعي حثيثة مع البنك الزراعي بهدف إعطاء المتعثرين مهلة حتى نهاية العام ليتمكنوا من سداد مديونياتهم.

في ذات السياق كشف ياسر الصعب عن وضع وزارة المالية زيادات جديدة على الضرائب على المحاصيل بصورة غير مسبوقة قدرها بـ 400%، وأكد رفضهم لتلك الزيادة ووصفها بـ غير المقبولة، مشيراً إلى أن الخطوة ستؤدي إلى زيادة أعداد المتعثرين وسط المزارعين العام المقبل، وعزوفهم عن الزراعة فضلا عن تقليص المساحات المزروعة، خصوصاً في ظل التحديات والمشكلات التي تعاني منها الزراعة والمتمثلة في رفع الدولة للدعم عنها.

وصوب انتقادات حادة تجاه وزارة المالية الاتحادية، وقال إنها أصبحت وزارة جبايات فقط ولا يوجد أي دعم للمزارع، مشيراً إلى توقف حملة الارشادات ومكافحة الآفات هذا العام، الأمر الذي جعل المزارعين يقومون بتمويل حملات مكافحة الآفات والحشرات مما زاد من حجم تكاليف الانتاج _بحسب ما قاله الصعب.

ولفت إلى وجود عقبات تواجه حصاد الموسم الصيفي بولاية القضارف، متمثلة في ارتفاع مدخلات الحصاد، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود،والخيش، والعمالة، أضافة إلى ضعف أسعار المحاصيل.

الخرطوم _أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي