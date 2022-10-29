هاشتاق ” شيرين إلى رحمة الله” يتصدر منصة تويتر





تصدر قبل قليل هاشتاق “شيرين إلى رحمة الله” الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، وسط تداول أنباء عن وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الهاشتاق، وعبر مغردون عن قلقهم وسط تساؤلات عن حقيقة وفاة شيرين.

وأشار مغردون إلى أن الهاشتاق تم تداوله من قبل حسابات وهمية وأن ما تردد عن وفاة شيرين مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة .

وكان شقيق شيرين عبد الوهاب أعلن قبل عدة أيام عن دخولها إلى مستشفى للعلاج من الإدمان ، بعدما وجدها تتعاطى مخدرات مع طليقها حسام حبيب داخل شقة.

صحيفة المرصد