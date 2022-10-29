اغلاق حقل نفطي وأنبوب حيوي لتمرير خام البترول





أقدم محتجون، بولاية غرب كردفان، على اغلاق حقل نفطي، والاضرار بخط حيوي مسؤول عن تمرير معظم الخام المحلي و جزء كبير من بترول دولة جنوب السودان. وقال تجمع العاملين بقطاع النفط (كيان نقابي)، في بيان أمس الجمعة؛ إن “محتجين تسببوا الخميس بأضرار لخط مزيج النيل: (هجليج/ مصفاة الخرطوم/ بورتسودان) أدت إلى اغلاقه بالكامل”. وعزا التجمع اغلاق الحقول وعمليات الاضرار التي تطال خطوط نقل النفط لما وصفه بـ”حصاد سياسات الحكم العسكري العرجاء في تعاملها مع مستحقات المجتمعات المحلية”. داعياً العاملين إلى الاسراع في صيانة الخط وإعادة تشغيله، لتجنيب الشعب مزيداً من الضغوط وللمحافظة على ثروات البلاد المهدرة، حيث إن “العواقب الفنية قد تصل إلى مرحلة الكارثة”.

وفي بيان ثانٍ، كشف التجمع عن اغلاق محتجين، لحقل نيم ليلحق بحقلي دفرا وبليلة، فيما يُكابد العاملون أوضاعا حرجة تحول دون أداء وظائفهم. وقال البيان إن اغلاق خط نيم “ينتج عنه فقدان حوالي 7 آلاف برميل، إضافة إلى مخاطر تجمد النفط في خط (نيم/ دفرا / هجليج)”.

صحيفة الحراك السياسي