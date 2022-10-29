د.الهادي إدريس يؤكد حرص الدولة على تعزيز قدرات القوات النظامية





أكد الدكتور الهادي ادريس يحيى عضو مجلس السيادة الإنتقالي حرص الدولة على تعزيز قدرات القوات النظامية ولجنة الأمن بمحلية طويلة، بما يمكنها من أداء مهامها وواجباتها بصورة مثلى.

ووعد سيادته لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد، بمنطقة طويلة، بتوجيه الجهات المختصة لزيادة عدد القوات الأمنية بالمنطقة، والتنسيق مع حكومة الولاية لتوفير شبكات الإتصالات التي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، والتبليغ عن حالات التعدي على المزارع، وضبط المتفلتين، الى جانب توفير الدعم بالتنسيق مع حكومة الولاية لمشروعات التنمية والخدمات والمرأة والشباب .

وشدد دكتور الهادي ادريس، على أهمية تحقيق المصالحات والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة، داعياً الإدارات الأهلية وحكومة الولاية للمساهمة في ذلك

وقال إن الإنصهار والتواصل بين المكونات القبلية يسهم في ترسيخ دعائم السلام، الذي يمثل قمة أولويات اتفاق جوبا لسلام السودان .

من جانبه دعا والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن ، الإدارات الأهلية والشباب والمرأة بمنطقة طويلة، للمحافظة على ما تحقق من استقرار للأوضاع الأمنية، مؤكداً حرص وجدية حكومة الولاية على تنفيذ كل مطالب المواطنين بالمنطقة ومعالجة قضاياهم .

إلى ذلك طالب ممثلو الإدارات الأهلية والشباب بمنطقة طويلة بالإسراع بتلبية مطالبهم ومعالجة قضاياهم المتمثلة في تأمين الموسم الزراعي وعمليات الحصاد، وحسم المتفلتين والمعتدين من الرعاة على المشاريع الزراعية، وتوصيل شبكات الإتصالات وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية .

وكالة سونا