شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو ترد بقوة على صلاح سندالة: (أنا فاتحة باب رزق لناس طير مستحيل أقطع رزقهم وربنا يجعله في ميزان حسناتي)





عادت المودل والراقصة السودانية المثيرة للجدل آية أفرو للظهور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بمقطع فيديو قامت بتصويره ونشره حديثاً.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد خصصت للرد على منتقديها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والذين أطلقت عليهم اسم (الطير).

أفرو وصفت نفسها بالشجرة المثمرة كما أكدت أنها فاتحة باب رزق لعدد كبير من الناس الذين أسمتهم (الطير) الذين يحرصون على انتقادها لتحقيق شهرة لنفسهم, وأضافت (جعله الله في ميزان حسناتي).

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ألمحت الراقصة المثيرة للجدل في حديثها للناشط الشهير صلاح سندالة الذي هاجمها في وقت سابق.

ووصفت أفرو ملامح سندالة لكنها لم تذكر اسمه مؤكدة أن مجرد نطق اسمه سيزفر لسانها, ولكن المعلقين والمتابعين لحديثها أجمعوا على أن المقصود هو نجم السوشيال ميديا صلاح سندالة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين