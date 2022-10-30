منّاع: السلطة طلبت من التيّار الإسلامي العريض إظهار قوته





قال مقرّر لجنة إزالة التمكين السابق والقيادي بقوى الحرية والتغيير، صلاح مناع، إنّ السلطة الانقلابية طلبت من التيّار الإسلامي العريض، إظهار قوته بمظاهرات مدفوعة الأجر وكباري مفتوحة وشرطة في حمايتها وتمويل عبر شركة مالية كبيرة، غسّلت أموال الحركة الإسلامية.

وقال منّاع في منشور على صفحته الرسمية على “فيسبوك” أمس: “إنّ ذلك رسالة في بريد المجتمع الدولي، وإنّه لا حلّ سياسي إلاّ بتسويةٍ تمنع تفكيك المؤتمر الوطني وعدم محاكمة رموزه”.

وأضاف: “مظاهرات اليوم (أمس) رسالة في بريد المجتمع الدولي، من السلطة الانقلابية بأنّ أي حلّ سياسيّ لا يمنع تفكيك نظام المؤتمر الوطني ومحاكمة رموزه حّل مرفوض وسيستمر الانقلاب بحجة أنّ هناك شارع آخر”.

وأمس أعلن التيار الإسلامي العريض عن تسيير مواكب بشارع الستين، رفضاً لما أسماه التدّخل الأجنبي.

صحيفة اليوم التالي