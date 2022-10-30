شاهد بالصور.. بعد إحالته للمعاش برتبة عقيد.. الحرس الرئاسي الخاص بالبشير يتجه لمهنة تأسيس شبكات ري المزارع وينجح في تنفيذ شبكة ري لأحد المغتربين





يعد العقيد عائد المك من أشهر قوات الحرس الرئاسي للرئيس السوداني المعزول عمر حسن أحمد البشير, حيث اشتهر بمرافقته في كل زياراته وخطاباته.

ومع سقوط الرئيس البشير تمت إحالة العقيد والحرس الرئاسي الشهير للتقاعد ليتفرغ بعدها للعمل الخاص وينجح في تأسيس شبكات ري للمزارع.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نشر الشيخ والداعية المعروف محمد هاشم الحكيم صور حديثة للعقيد المك على حسابه الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الشيخ محمد هاشم على الصور: (بعد احالته للمعاش برتبة عقيد؛ ابن الشمالية الحرس الرئاسي الخاص بالبشير يتجه لمهنة تأسيس شبكات ري المزارع بخبرة كبيرة).

وتابع الشيخ بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (عائد الملك لم يستطع ان يطلب من البشير مد مزرعته الصغيرة بالكهرباء وقد حولها الى استراحة للاسر والمناسبات بشرق النيل).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين