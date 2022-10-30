شاهد بالفيديو.. الناشط الشهير ود برلين يوجه رسالة ساخنة للفنان ود دار الزين: ( انت فنان ولا رباطي؟ وأطالبك بترك المريسة والعرقي لأني واحد من جمهورك وعاوز مصلحتك)





وجه الناشط السوداني الشهير ود برلين رسالة ساخنة لفنان الربابة المعروف عبد الله علي الشهير باسم ود دار الزين وذلك من خلال فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد بدأ ود برلين رسالته التي وجه من خلالها سؤال لفنانة الربابة (مرة تجينا شايل كلاش ومرة شايل سيف انت فنان ولا رباطي؟).

كما طالبه بضرورة الابتعاد عن الشلة التي تجلس معه وتقوم بتصويره وهو في حالة سكر ليقوم بهجوم الفنانين والإساءة إليهم على حد تعبيره.

كما نصح ود برلين الفنان عبد الله ود دار الزين بترك المريسة والعرقي قبل أن يعترف بأنه واحد من جمهوره ويستمتع بأغانيه التي يقدمها والتي تصبرهم في الغربة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين