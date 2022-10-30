شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني وزوجته يتبادلان الأحضان واللحظات الرومانسية داخل أحد المطارات العالمية ومتابعون: (مافي داعي للمغارز الدنيا شتاء)





تداولت وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال قوية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن أبطال المقطع الذي أثار كل هذه الضجة زوجين سودانيين التقيا في أحد المطارات العالمية.

الزوج الذي وضح أنه عريس استقبل زوجته العروس التي تم إرسالها له بأحد المطارات الأوروبية, وتبادل العروسين الأحضان أكثر من مرة داخل المطار.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتهم إلى ساخر ومنتقد ومعجب بالرومانسية الموجودة عند الزوجين, وكتب أحد الساخرين (مافي داعي للمغارز الدنيا شتاء ونحنا عزابة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين