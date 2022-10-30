شاهد بالفيديو.. خبيرة التجميل والإعلامية الراحلة هديل المشرف في لقاء تلفزيوني قبل رحيلها: (والله أنا بحب الله حب وعندي معه علاقة خاصة وربنا ما قصر معاي في أي شيء)





فجع الوسط الإعلامي صباح الأحد بوفاة خبيرة التجميل السودانية الشهيرة والإعلامية المعروفة هديل المشرف إثر إصابتها بجلطة صدرية قبل نحو أسبوعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد عدد أصدقاء الراحلة من الوسط الإعلامي محاسنها وأجمعوا على أنها كانت حسنة الخلق وطيبة المعشر.

ونشر بعض المقربين لها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني أجراه معها الصحفي والإعلامي أحمد دندش عبر برنامجه (الصندوق) قبل عدة سنوات تحدثت فيه عن علاقتها بالدين وظهرت من خلاله وهي تحمل “سبحة” في يدها.

وقالت الراحل في حديثها الذي رصده محرر موقع النيلين رداً على سؤال دندش عن علاقتها بالدين: (والله أنا بحب الله حب وعندي معه علاقة خاصة).

وتابعت حديثها الذي جاء بطريقة تلقائية حسبما قالت: (علاقتي مع ربنا علاقة خاصة أنا بحبه وهو بحبني وما قصر معي في أي شيء في حياتي الحمدلله).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين