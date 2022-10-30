شاهد بالفيديو.. مواطن سعودي يدهش رواد مواقع التواصل بالسودان بمعرفته بكل شوارع ومناطق كردفان ومتابعون: (ما يعرفه عن السودان نحن أهل البلد ما نعرفه)





أصاب مواطن سعودي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بالدهشة والاعجاب في نفس الوقت وذلك بعد لقائه براعي إبل سوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تبادل المواطن السعودي الذي يدعى مرزوق الحديث مع الراعي عندما سأله عن منطقته التي يسكن فيها في السودان.

وعندما أجابه الراعي قام السعودي بتسميع كل المناطق والشوارع والطرقات بكردفان وهو الأمر الذي أذهل الراعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للدرجة التي جعلت أحدهم يكتب تععليق قال فيه: ((ما يعرفه هذا السعودي عن السودان نحن أهل البلد ما نعرفه).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين