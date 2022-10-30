إبراهيم جابر يترأس اجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة





ترأس عضو مجلس السيادة، الفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم، بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة.

وأوضح السفير محمد سعيد حسن عضو اللجنة، في تصريح صحفي أن الاجتماع تلقى تنويراً حول إعادة انتخاب السودان عضواً في مجلس حقوق الإنسان، والجهود التي بذلت على المستويات المختلفة لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال سيادته، إن الإجتماع ناقش التحضير لزيارة خبير حقوق الإنسان للسودان فيما يلي التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة.

وأشار عضو اللجنة، إلى ان الاجتماع استعرض أبرز ما أورده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في ابيي، وسبل التعاون بين السودان والأمم المتحدة، من أجل استقرار المنطقة، فضلاً عن ما تضمنته مناقشة مجلس الأمن لذلك التقرير، في ظل الحراك الايجابي للسودان وجمهورية جنوب السودان بشأن الوضع في ابيي بما يحقق التنمية ومصالح مواطنيها.

وأضاف السفير محمد سعيد، أن الاجتماع خلص إلى توصيات وموجهات محددة، بشأن محكمة الكوميسا، وما يلي السودان من التزامات وما يعود عليه من فوائد في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري على مستوى الإقليم.

وكالة سونا