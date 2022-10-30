التخطيط العمراني بولاية الخرطوم تبدأ الاعداد لموازنة





بدأت وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم في الاعداد لموازنة العام ٢٠٢٣م حيث انعقد اليوم إجتماع موسع برئاسة مدير عام الوزارة بصلاحيات الوزير مهندس حسن عيسى بحضور مديري الإدارات العامة بالوزارة ومصلحة الأراضي وإستعرض الاجتماع المرجعيات والموجهات العامة والاولويات والمرتكزات التي تهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين اسهام الولاية في الناتج المحلي الاجمالي والالتزام بقواعد الشفافية. وأكدت الموجهات ضرورة زيادة الإيرادات لمقابلة التضخم وتفادي حدوث خلل أثناء تنفيذ الموازنة. وأكد الاجتماع ضرورة أن تتضمن الموازنة إعتمادات كافية للصرف على مشاريع التنمية. هذا وقرر الإجتماع تكوين لجان متخصصة بإعداد مقترحات الموازنة ورفعها للاجتماع القادم الذي حدد له يوم الاربعاء القادم لاعتماد المقترحات والجلوس مع وزارة المالية لاعتمادها.

وكالة سونا