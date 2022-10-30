إغلاق سوق بحري الكبير بسبب الاحتجاجات





أوصدت المحلات التجارية في سوق بحري الكبير أبوابها اليوم، وتوقفت عن البيع والشراء بصورة كلية، كما توقفت غالبية خطوط المواصلات نتيجة للاحتجاجات والتظاهرات وإطلاق السلطات للغاز المسيل للدموع بكثافة، فيما خلت شوارع وأزقة السوق العتيق من الباعة والمواطنين إلّا من بعض المارة والباحثين عن مواصلات.

وخرج متظاهرون اليوم في مليونية 30 اكتوبر التي دعت لها لجان مقاومة ولاية الخرطوم وحددت القصر الجمهوري وجهة للمواكب، فيما أغلقت السلطات بعض الجسور، وشهدت بعض مناطق العاصمة انتشاراً أمنياً كبيراً، وجرى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

صحيفة الصيحة