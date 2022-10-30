شركات النفط الغربية تسجل أرباحا قياسية بفضل ارتفاع الأسعار العالمية





أعلنت شركة النفط الأمريكية العملاقة “إكسون موبيل” تسجيل أرباح ربع سنوية قياسية، خلال الثلاثة أشهر المنتهية بانقضاء سبتمبر، مستفيدة من الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية.

وذكرت الشركة في بيان أنها ربحت 19.7 مليار دولار، أي 4 مليارات دولار أكثر مما توقعه المحللون، وما يعادل تقريبا أرباح شركة “آبل”، حسبما أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتجاوزت أرباح “إكسون” للربع الثالث الرقم القياسي السابق البالغ 17.9 مليار دولار والذي سجلته في الربع السابق، حيث أصبحت أحدث شركة نفط كبرى تتمتع بمثل هذه المكاسب الضخمة.

وجاءت النتائج في الوقت الذي أعلنت فيه شركة النفط الأمريكية “شيفرون”، عن أرباح ربع سنوية قدرها 11.2 مليار دولار، وهي ثاني أعلى أرباحها على الإطلاق، حيث تجاوزت أيضا تقديرات المحللين السابقة.

وحققت أكبر شركتين نفطيتين أمريكيتين (إكسون وشيفرون) معا أكثر من 30 مليار دولار في ثلاثة أشهر.

وبشكل عام، حققت شركات النفط أرباحا قياسية في الأشهر الأخيرة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.

ويوم الخميس، أعلنت شركة “شل” البريطانية عن أرباح بلغت 9.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما سجلت الفرنسية “توتال إنرجيز” أرباحا قدرها 10 مليارات دولار

العربيه نت