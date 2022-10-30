اجتماع طارئ وإعلان موعد استئناف الدراسة بجامعة النيل الأزرق





أعلن مجلس عمداء جامعة النيل الأزرق، عن استئناف الدراسة بجميع الكليات، اعتبارًا من الثالث من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحسب وكالة السودان الرسمية، الأحد.

وبحث الاجتماع الطارئ، الأوضاع بالإقليم واطمئن على هدوء الأحوال واستقرارها، على خلفية الإجراءات الأمنية المشدّدة وفرض هيبة الدولة.

وكان قتال في ولاية النيل الأزرق قد اندلع في يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل 149 شخصًا حتى بداية أكتوبر، والأسبوع الماضي، تجددت اشتباكات هناك راح ضحيتها 13 شخصًا، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

باج نيوز