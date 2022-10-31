لجان المقاومة تعلن جداول التصعيد لشهر نوفمبر .. تعرف على ايام المليونيات
اعلنت لجان المقاومة جداول التصعيد الثورى لشهر نوفمبر واطلقت عليها اسم .. ((جدول_نوفمبر_الناري)) والذى احتوى على مواكب وتتريس وبرامج تصعيد ثورى بصورة شبه يومية وهو كالاتى :-
٢/نوفمبر مواكب احياء
٤/نوفمبر تتريس وحريق لساتك
٥/ نوفمبر مواكب دعائية لمليونية الخميس
٦/نوفمبر مليونية علي مستوي الولاية
٩/ نوفمبر ووقفات احتجاجية
١٠/نوفمبر اعتصامات اليوم الواحد
١٢/ نوفمبر تتريس وحرق لساتك
١٣/نوفمبر موكب المدينة
١٦/ ١٧/ نوفمبر توزيع قصاصات ومخاطبات للاعلان عن الاضراب السياسي
١٨/نوفمبر اضراب سياسي
٢٠/ نوفمبر مواكب دعائية ليوم ٢١
٢١/ نوفمبر مليونية
٢٣/ نوفمبر وقفات احتجاجية ومخاطبات داخل الاسواق والتجمعات
٢٤/ نوفمبر تتريس وحريق لساتك علي مستوي كل الولايات والمدن
٢٥/نوفمبر تتريس وحريق لساتك ومليونيات لكل ولايات ومدن السودان وخارج السودان
٢٦/٢٧/ نوفمبر تتريس و عصيان مدني
٣٠/نوفمبر مليونيات لكل مدن السودان
صحيفة الصيحة