لجان المقاومة تعلن جداول التصعيد لشهر نوفمبر .. تعرف على ايام المليونيات





اعلنت لجان المقاومة جداول التصعيد الثورى لشهر نوفمبر واطلقت عليها اسم .. ((جدول_نوفمبر_الناري)) والذى احتوى على مواكب وتتريس وبرامج تصعيد ثورى بصورة شبه يومية وهو كالاتى :-

٢/نوفمبر مواكب احياء

٤/نوفمبر تتريس وحريق لساتك

٥/ نوفمبر مواكب دعائية لمليونية الخميس

٦/نوفمبر مليونية علي مستوي الولاية

٩/ نوفمبر ووقفات احتجاجية

١٠/نوفمبر اعتصامات اليوم الواحد

١٢/ نوفمبر تتريس وحرق لساتك

١٣/نوفمبر موكب المدينة

١٦/ ١٧/ نوفمبر توزيع قصاصات ومخاطبات للاعلان عن الاضراب السياسي

١٨/نوفمبر اضراب سياسي

٢٠/ نوفمبر مواكب دعائية ليوم ٢١

٢١/ نوفمبر مليونية

٢٣/ نوفمبر وقفات احتجاجية ومخاطبات داخل الاسواق والتجمعات

٢٤/ نوفمبر تتريس وحريق لساتك علي مستوي كل الولايات والمدن

٢٥/نوفمبر تتريس وحريق لساتك ومليونيات لكل ولايات ومدن السودان وخارج السودان

٢٦/٢٧/ نوفمبر تتريس و عصيان مدني

٣٠/نوفمبر مليونيات لكل مدن السودان

صحيفة الصيحة