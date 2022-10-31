الأرصاد في السودان: غبار متوقّع وانخفاض لدرجات الحرارة





تقول الهيئة إنّه من المتوقّع انخفاض درجات الحرارة.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال أواسط وغرب البلاد.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر، إنّه من المتوقّع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرّقة من ولاية البحر الأحمر، جنوب ولاية سنار، ولاية النيل الأزرق، أقصى جنوب ولايتي جنوب وغرب كردفان.

وأِشارت إلى أنّ أهم معالم الطقس، مرتفع جويّ بتمركزٍ في شمال غرب أفريقيا يمتد حتى شمال أواسط وغرب البلاد.

باج نيوز