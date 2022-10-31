خبير في طب المجتمع يحذر من تفشي المخدرات





استحسن د.محمد حسين الخبير في طب المجتمع، المجهودات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في مكافحة المخدرات، وذلك لتحصين المجتمع من هذه المخاطر التي باتت تهدد الشباب السوداني.

وحذر د.حسين – في تصريح صحافي – من المخاطر المترتبة على المجتمع من تعاطي المخدرات داعياً لتكثيف حملات محاربتها وقال إن المخدرات أصبحت من المهددات الخطيرة في المجتمع؛ لذلك عمدت الدولة على مضاعفة مجهوداتها وتكثيف حملاتها التوعوية للتبصير بمخاطر المخدرات وآثارها على المجتمعات، فضلاً عن الدور الذي تقوم به القوات النظامية وعلى رأسها شرطة مكافحة المخدرات، وقوات الدعم السريع في الحد من انتشار المخدرات، مشيراً إلى الضبطيات المتكررة لتهريب المخدرات التي أحبطتها قوات الدعم السريع، خاصة في المناطق الحدودية والتي تمثل نقاط عبور لمثل هذه الجرائم. وأشار الخبير في طب المجتمع إلى رعاية الدعم السريع لمبادرة عوافي؛ التي هدفت لتعزيز الجهود الوطنية وزيادة الوعي المجتمعي لمحاربة المخدرات باعتبارها المهدد الرئيسي لفئة الشباب الذين يمثلون سواعد مستقبل البلاد.

وطالب الخبير في طب المجتمع؛ كل المواطنين بالمساهمة الفاعلة في مكافحة المخدرات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الجريمة، وأضاف أن عصابات المخدرات دائماً ما تستغل هشاشة الأوضاع الأمنية في البلاد لتمرير وتهريب المخدرات، داعياً إلى ضرورة تقوية النقاط الحدودية بالكادر النظامي المدرب، حتى يتم الحد نهائياً من هذه الظاهرة الخطرة على المجتمع.

صحيفة اليوم التالي