الجزولي يردّ على بيان الجيش





ردّ رئيس حزب دولة القانون والتنمية في السودان، محمد علي الجزولي، على بيان القوات المسلّحة الصادر قبل قليل.

وقال الجزولي في تدوينة على صفحته الرسمية، إنّه لم يقل إنّه اتصلّ على رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأضاف” أنا لم أقلّ اتصلت بالبرهان، وثانيًا الحمد لله الذي أكّد فيه بيان الجيش أنّه يقف من مسافة واحدة من الجميع وأنّه ملتزم ببيان يونيو والبعد عن العملية السياسية أنظر الفقرة الثانية من بيان الجيش”.

وتابع” نسأل الله له الثبات عليها”.

وفي وقتٍ سابقٍ، قالت القوات المسلّحة في السودان، إنّه لم يتمّ أيّ اتصالٍ بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان،ومحمد علي الجزولي أو أيّ شخصٍ آخر، وأنّه لا يمكن أنّ يتمّ ذلك بهذه الطريقة، وأنّ ما ورد على لسان محمد علي الجزولي غير صحيح.

باج نيوز