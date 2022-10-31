أردول: واجهنا النظام عندما اصطف الكثيرين وتماهوا بل استثمروا معه وهم الذين يملئوننا ضجيج اليوم





قال الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني مبارك أردول إن ‏المحاولات الحثيثة لإعادة إنتاج السودان القديم ومن نفس العقليات التي سيطرت على المشهد سابقا ستهزم وستلاحق بكل شجاعة وصمود.

وأضاف أردوب في تدوينة على فيسبوك “جربت الأمظمة السابقة بكل قوتها السيطرة عبر الحرب والإبادة والعسف والاستبداد والتخويف والتقسيم والتهجير ولكنها هزمت أمام صمودنا وعادت رايات التغيير لبناء ‏وطن جديد محلقة في السماء”.

وتابع “واجهنا النظام عندما اصطف الكثيرين وتماهوا بل استثمروا معه وهم الذين يملئوننا ضجيج اليوم، لسنا نحن الجيل الذي سوف يجعل بلادنا ضيعة في يد احفاد نخبة البوربون الفاشلة القديمة المتجددة ، ستسعنا هذه البلاد رغم انف أجندة الإقصاء وروح الاقصائيين”.

باج نيوز