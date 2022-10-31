انقطاع الخدمة وتعليق آلاف الحسابات.. إنستغرام تعلّق





تقول” نحن ننظر في هذا الأمر ونعتذر”.

تبحث إنستغرام مشكلة منعت الآلاف من مستخدميها من الوصول إلى منصة مشاركة الصور إذ شكا العديد منهم من تعليق حساباتهم.

وقالت إنستغرام، المملوكة لشركة “ميتا بلاتفورمز”، على حسابها عبر تويتر، الإثنين: “ندرك أن بعضكم يواجه مشكلات في الوصول إلى حسابه على إنستغرام. نحن ننظر في هذا الأمر ونعتذر عن الإزعاج”.

ولم يعلق متحدث باسم إنستغرام على مسألة تعليق الحسابات. وكتب عدد من مستخدمي المنصة على تويتر أن إنستغرام طلب منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة.

باج نيوز