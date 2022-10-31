السودان يؤكّد موقفه الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن





وفق ما تشير وكالة الأنباء اليمنية”سبأ”.

جدَّد وزير الخارجية السوداني علي الصادق مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادة أراضيه.

وأعرب الصادق عن إدانته للهجمات الحوثية الإرهابية وتصعيدها الأخير باستهدافها مينائي رضوم والضبة النفطيين في حضرموت وشبوة.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين، والمنعقدة في العاصمة الجزائرية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية، الأثنين، أنّ الوزير اليمني تطرّق إلى تطوّرات الأوضاع في بلاده، وتعنت الجماعات الحوثية ورفض تمديد الهدنة، وتداعيات الهجوم الأخير على مينائي رضوم والضبة النفطيين.

وأشار إلى قرار مجلس الدفاع الوطني اليمني بتصنيف الجماعات الحوثية منظمة إرهابية.

باج نيوز