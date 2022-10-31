انخفض 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات





ننشر أسعار الذهب في التعاملات المسائية داخل الأسواق المختلفة، وفقا لاخر التطورات والمستجدات.

وانخفضت أسعار الذهب ٣ جنيهات في الجرام الواحد

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1210 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1383 جنيها.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1036 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 9704 جنيهات.

الأسعار العالمية للذهب

وتتجه أسعار الذهب نحو سابع خسارة شهرية على التوالي، بسبب ضغط معدلات الفائدة الأمريكية المتضخمة في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف عند 1642.55 دولار للأونصة في الساعة 0550 بتوقيت جرينتش لكنه انخفض واحد في المئة خلال الشهر حتى الآن.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1645.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.11 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 938.47 دولار ولكنه اتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير 2021.

وارتفع البلاديوم واحد بالمئة إلى 1919.00 دولار ولكنه خسر 11 بالمئة في أكتوبر في أكبر انخفاض شهري له منذ خمسة أشهر.

بوابة فيتو