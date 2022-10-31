كارول سماحة تحتفل بالذكرى التاسعة لزواجها: أحلى كلمة نعم قلتها في حياتي | فيديو





احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد زواجها التاسع من رجل الأعمال الدكتور وليد مصطفى.

ونشرت كارول سماحة مقطع فيديو من زفافها عبر صفحتها على فيس بوك وعلقت قائلة: من ٩ سنين قلت “نعم” وكانت أحلى وأصدق كلمة بقولها بكل حياتي.. أحبك”.

وأحيت مؤخرا النجمة كارول سماحة حفلًا غنائيًّا ساحرًا، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١، بحضور جماهيري مميز.

كارول سماحة

وتغنت كارول بمجموعة متنوعة من أعمالها المميزة بدأتها بغناء “إجازة”، وتلتها ب”اطلع في، راجعالك، غالي علي”، لتبهر بعدها الجمهور بغناء “حبيت دلوقت”، وسط تفاعل الحاضرين بالمسرح.

وواصلت كارول سماحة حفلها ب”مش هعيش، سهرانين، فوضى، انسى همومك، أقول أنساك، اسمعني”، وتألقت أيضًا بغناء “أنا أحبك” باللغة الفرنسية.

واختتمت كارول سماحة حفلها بمهرجان الموسيقى بغناء “وحشاني يا بلادي”، و”ودارت الأيام” لكوكب الشرق أم كلثوم، ليحييها الجمهور مطولا في نهاية الحفل وتختتم قائلة: “بحبك يا مصر”.

بوابة فيتو