التجمع الاتحادي : البرهان يسعى إلى عودة (الوطني) للسلطة





قال القيادي بالتجمع الاتحادي المعز حضرة، إنّ رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يسعى إلى فتح الأبواب لعودة حزب المؤتمر الوطني مرة أخرى للسلطة من خلال إجراءات 25 أكتوبر، وأضاف أن المواكب والمسيرات التي يقودها النظام البائد بمثابة إكمال لهذه القرارات.

وأكد حضرة لـ(الصيحة) أمس، أن خروج الإسلاميين للشارع كان بطلب من البرهان ليؤكد للقوى الأخرى أنهم موجودون في الشارع، وأضاف “لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح”.

الخرطوم- عوضية سليمان

صحيفة الصيحة