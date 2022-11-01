بالفيديو.. “رمضان بتاع الناس الفقراء” ..فنانة مصرية شهيرة تكشف كيف حاولت نجلاء فتحي إقناعها بتصوير مشهد فاضح أثناء نهار رمضان





كشفت الفنانة المصرية ميار الببلاوي، عن نصيحة الفنانة نجلاء فتحي لها، بعد رفضها تقديم أحد المشاهد الجريئة في نهار شهر رمضان، خلال تصوير فيلم ديسكو ديسكو.

وقالت ميار الببلاوي خلال لقائها مع برنامج “قعدة ستات”، : عندما رفضت تصوير مشاهدي الجريئة مع عمرو عبد الجليل، في رمضان بكيت، وكنت عمري حوالي 17 سنة.

وتابعت، نجلاء فتحي قالت لي بصي يا حبيبتي رمضان ده معمول عشان الناس الفقراء، والناس الأغنياء بيعملوا نفسهم مبياكلوش عشان قدام الناس الفقراء يعني.

وأضافت: يعني من الآخر رمضان بتاع الفقراء بس مش بتاع الناس العادية، إحنا عندنا أكل نصوم ليه؟.

واختتمت حديثها، نجلاء قالت لي هذا الكلام لأنها كانت عايزاني أصور المشهد، وقالت لي الموضوع مش محتاج أنك تعطلينا، ومافيش حاجة اسمها رمضان.

صحيفة المرصدر