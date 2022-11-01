بعد الكشف عن الجامعة الوهمية في السودان.. مفاجأة بشأن وجود بعض من خريجيها بشهادات مزورة في الطب والهندسة بالسعودية





كشف تقرير عن وجود عددٍ من خريجي أكاديمية السودان للدراسات الطبية والتكنولوجية “الوهمية”، يقيمون في المملكة.

وأوضح التقرير، حسب “العربية”، أن المقيمين متواجدون حاليًا في عدد من المدن المختلفة بالمملكة، وأنه تم التواصل مع هيئة المهندسين وهيئة التخصصات الصحية للتعليق على الأمر، إلا أنهما اعتذرتا عن الرد.

يذكر أن مباحث إدارة العمليات الفيدرالية في السودان أعلنت أن هذه الأكاديمية تعمل منذ العام 2012، وخرّجت طلابًا من كليات التمريض والصيدلة والمختبرات والكليات الهندسية والنظرية، وسلّمتهم شهادات مزورة لكنها موثّقة من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية.

صحيفة المرصد