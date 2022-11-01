تجمع المهنيين: الإسلاميون يسعون لتسوية تضمن مكاسبهم الاقتصادية





قال تجمع المهنيين السودانيين، إن الاسلاميين يسعون إلى تسوية تضمن حفاظهم على مكتسباتهم الاقتصادية.

وأكد المتحدث الرسمى باسم التجمع، الوليد علي، في تغريدة إن قوى التغيير الجذري ولجان المقاومة يستهدفون هدم الإمبراطوريات الاقتصادية التابعة للنظام السابق .

وأضاف: “‏الإمبراطوريات الاقتصادية التي نتحدث عن تبعيتها للجيش والقوات النظامية لا يستفيد منها الجيش وجنوده ولا الشرطة ومنسوبوها؛ بل تستفيد منها مجموعات محدودة من كبار الضباط مع شركائهم من النظام السابق”.

صحيفة السوداني