شاهد بالفيديو.. الجراح العالمي الشهير وأول من أجرى عملية قلب مفتوح داؤود باشا يؤكد: (سوار الذهب أفضل رئيس قابلته من بين كل الرؤوساء وعندي موقف طريف مع الشيخ البرعي عندما زرته بالزريبة)





البروفيسور الأردني وجراح القلب والصدر والشرايين الفريق داؤود باشا حنانيا أسم معروف في العالم العربي ويعد من أشهر الجراحين على مستوى العالم.

دكتور داؤود هو أول من أجرى عملية قلب مفتوح بالأردن في العام 1970 كما يعد من أشهر الدبلوماسيين في الوطن العربي.

دكتور داؤود كشف عن بعض التفاصيل من خلال لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات العربية, حيث طرحت عليه المذيعة سؤال عن أفضل رئيس من بيناء الرؤوساء والزعماء الذين قابلهم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد وضع الجراح العالمي الرئيس السوداني الراحل المشير عبد الرحمن سوار الذهب كأفضل وأشرف زعيم عربي لأنه لم يبقى في الحكم يوماً واحداً بعد نهاية فترته.

كما أكد على وجود علاقة طيبة كانت تجمعه بالشيخ السوداني الشهير والراحل عبد الرحيم البرعي والذي أجرى له عملية جراحية بالأردن.

وكشف دكتور داوؤد بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أنه هنالك موقف طريف له مع الشيخ البرعي بعدما زاره في مسيده, وقال أن البرعي سأله هل أنت متزوج واحدة فقط فأجبته نعم لأني مسيحي فطلب مني فتوى وبعدها سيزوجني بالثانية.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين