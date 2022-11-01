أردول: محاولات إعادة إنتاج السودان القديم ستهزم





قال الأمين العام لقوى الحرية والتغيير ــ التوافق الوطني، مبارك أردول، إن ‏المحاولات الحثيثة لإعادة إنتاج السودان القديم، ومن نفس العقليات التي سيطرت على المشهد سابقاً ستهزم وستلاحق بكل شجاعة وصمود.

وأضاف أردول في تدوينة على فيسبوك “جربت الأنظمة السابقة بكل قوتها السيطرة عبر الحرب والإبادة والعسف والاستبداد والتخويف والتقسيم والتهجير ولكنها هزمت أمام صمودنا، وعادت رايات التغيير لبناء ‏وطن جديد محلقة في السماء.

وتابع: “واجهنا النظام عندما اصطف الكثيرون وتماهوا بل استثمروا معه، وهم الذين يملأوننا ضجيجاً اليوم، لسنا نحن الجيل الذي سوف يجعل بلادنا ضيعة في يد أحفاد نخبة البوربون الفاشلة القديمة المتجددة، ستسعنا هذه البلاد رغم أنف أجندة الإقصاء وروح الإقصائيين.

صحيفة السوداني