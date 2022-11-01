فتح المعابر بين السودان وليبيا





أعلن رئيس مجلس الوزراء الليبي بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة عن فتح المنافذ والمعابر بين السودان وليبيا لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بطرابلس أعمال المنتدى الليبي السوداني حول التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري الذي تم تنظيمه على هامش اجتماعات مجلس إدارة غرفة التجارة السودانية الليبية المشتركة بمشاركة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعه الليبية تحت شعار “المناطق الحرة وتجارة العبور” بحضور رجال أعمال ليبيين ومسؤولي الوزارات والمؤسسات والهيئات الليبية ذات الصلة.

وقال الدبيبة إن الاستفادة من الموقع الجغرافي وإمكانيات وموارد البلدين أصبح ضرورة ملحة ومهمة لتنشيط تجارة العبور بين السودان وليبيا وبحوض البحر المتوسط والدول الأفريقية مؤكداً أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ستعمل على تطوير التعاون الاقتصادي في جميع المجالات مع كل دول الجوار وبصفة خاصة السودان.

وأشار الدبيبة إلى ما يتمتع به السودان من أراضٍ زراعية ومياه مبيناً أن التعاون المشترك مع ليبيا يمكنه من إنتاج سلع غذائية متنوعة لتحقيق أمنه الغذائي وتوفير احتياجات الدول المجاورة له لافتاً إلى أن ذلك يستدعي ضرورة تكاتف الجهود بين البلدين لتحقيق ذلك.

وقال: “سنعمل على التغلب على التحديات التي تواجه تجارة العبور من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة من طرق ومنافذ ووسائل النقل لتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة بين السودان وليبيا والدول المجاورة له” كما أكد العمل بالجدية المطلوبة لتفعيل عمل اللجنة الوزارية السودانية الليبية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين لخلق شراكات مفتوحة وإنتاج حلول تنموية فعالة من حيث التكلفة لتوفير المواد للدول المستفيدة من تجارة العبور.

صحيفة اليوم التالي