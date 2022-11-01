الهادي إدريس: يجب عدم إضاعة الوقت والقبول بدستور المحامين





دعا رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس للتعاطي مع دستور المحامين كقاعدة يمكن الجلوس والنقاش حولها لحل الأزمة الراهنة.

وقال في مؤتمر صحفي أمس الاثنين “الناس يجب أن لا تضيع وقت وتتمترس البلد مهددة لابد من الإسراع والقبول بدستور المحامين كقاعده”.

وكشف إدريس عن دعوة ستقدمها الآلية الثلاثية غضون الأيام المقبلة لأطراف الأزمة وقال: يجب التعامل معها بشكل إيجابي لا بد من حوار وتوافق سياسي لتكوين حكومة مدنية.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية جاءت نتاج قرارات 25 أكتوبر مبيناً أن الخروج منها يتطلب حوار وقال إن استمرار الأزمة ستكون له عواقب وخيمة مشدداً على ضرورة تقديم تنازلات وأضاف: “الحوار فرصة أخيرة، ليس لدينا زمن” مشيراً إلى أن هنالك تطورات في الحرية والتغيير بقوله: “مضوا خطوات كويسة”.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة الصيحة