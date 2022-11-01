سوداكال يهدِّد مروِّجي الشائعات بالمعلوماتية





أصدر رئيس المريخ المنتخب في جمعية الإستاد “آدم سوداكال” بياناً عبر صفحته الرسمية هدَّد من خلاله مروِّجي الشائعات بالملاحقة عبر نيابة المعلوماتية، واصفاً ما تردد بشأن القبض عليه على خلفية بلاغات ضده بالشائعة المغرضة.. وجاء في بيان سوداكال ما يلي: الإخوة والأخوات الأعزاء من جمهور المريخ العظيم على امتداد أرض الوطن لقد تابعت ما بث من شائعات وأخبار مغرضة بحقي روَّج لها بعض ضعاف النفوس خلال يومي السبت والأحد الموافق 30 أكتوبر 2022م، وما أود توضيحه أن كل الأخبار المتداولة بشأن ملاحقتي أو القبض على شخصي أخبار عارية من الصحة وأن ما روِّج له البعض عبر بعض المواقع الإلكترونية يمثل حملة مغرضة يقف خلفها بعض الأشخاص الذين سنقوم بملاحقتهم جنائياً عبر نيابة المعلوماتية، وأشير إلى أنه لا توجد في مواجهتي أي إجراءات قضائية بعد أن شطبت عبر القضاء كل القضايا المفبكرة والمصنوعة في مواجهتي سابقاً، وعليه سوف أقوم عبر مستشاري القانوني بملاحقة كل الجهات والمواقع التي قامت بترويج هذه الأخبار المفبركة وغير الصحيحة لكي يرعوي كل من يسعى لإشانة سمعة الناس عبر الأكاذيب والأخبار المختلقة.

صحيفة الصيحة