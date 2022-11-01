استقرار أسعار التوابل والبهارات بأسواق الخرطوم





كشفت جولة لـ(المصادر) في أسواق التوابل والبهارات عن استقرار الأسعار، وفق ما أفاد تجار استطلعتهم (الصيحة)، مشيرين إلى تواصل حركتي البيع والشراء بشكل طبيعي.

وقال تاجر، التوابل بالسوق العربي بالخرطوم، عبد الرحمن، إن أسعار التوابل هذه الأيام مستقر ولا يوجد ارتفاع فيها، وأوضح أن رطل الكزبرة “2800” جنيه، والفلفل “3” آلاف جنيه، ورطل الثوم “2200” جنيه، ورطل القرنفل “2” ألف جنيه.

وأشار عبد الرحمن في حديثه لـ (الصيحة) إلى أن الأسعار تعتبر في مستوياتها الطبيعية ولم تشهد زيادات تذكر، منوِّهاً إلى أن حركة البيع والشراء دون المتوسط، عازياً الأمر لحالة الركود العام التي تشهدها مختلف الأسواق، وقال: إن التوابل يزداد الطلب عليها في مواسم بعينها مثل الأعياد وموسم شهر رمضان، بيد أنه أشار لارتفاع القوى الشرائية في نهاية الأسبوع دوماً وهي الفترة التي تشهد تزايد المناسبات حتى يتزايد الطلب على مختلف أنواع التوابل.

صحيفة الصيحة